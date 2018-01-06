خلال 2017.. 95 مليون مسافر عبروا مطاري إسطنبول

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطاري "أتاتورك" و"صبيحة كوكجن" في مدينة إسطنبول التركية، 95 مليون و113 ألف و289 شخصًا، خلال العام الماضي.

وازداد عدد المسافرين عبر المطارين خلال العام الماضي 5 ملايين و29 ألف و966 شخصًا مقارنة مع 2016، وفق إحصائيات المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية.

واستخدم 19 مليون و450 ألف و347 مسافرًا، الخطوط الداخلية في مطار "أتاتورك" الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بينما استخدم الخطوط الخارجية 44 مليون و277 ألف و101 مسافر.

أمّا في مطار "صبيحة كوكجن" الواقع في الشطر الآسيوي، فقد استخدم 21 مليون و56 ألف و767 مسافر الخطوط الداخلية، و10 ملايين و329 ألف و79 مسافرًا الخطوط الخارجية.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، خلال العام الماضي، فإن مطار "أتاتورك" شهد هبوط وإقلاع 460 ألف و777 طائرة عبر الخطوط الداخلية والخارجية.

وشهد مطار "صبيحة كوكجن"، خلال العام الماضي، هبوط وإقلاع 219 ألف و656 طائرة، في الخطوط الداخلية والخارجية.