تركيا أصدرت 20 مليون تأشيرة دخول إلكترونية منذ العمل بنظامها

حصل 20 مليونا و485 ألف أجنبي على تأشيرات دخول إلى تركيا، عبر نظام تأشيرة الدخول الإلكترونية، وذلك من تاريخ دخوله الخدمة، حتى مطلع العام الجاري.

وبحسب المعلومات المتوفرة من وزارة الخارجية التركية، فإن البلاد بدأت العمل بنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية إعتبارا من 17 أبريل/ نيسان 2013.

ويتيح النظام للأجانب الراغبين بالقدوم إلى تركيا، إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، عوضا عن تأشيرة الدخول الملصقة المتبعة في المنافذ الحدودية.

وتشير المعلومات أن 20 مليونا و485 ألفا و631 أجنبيا حصلوا على تأشيرات إلكترونية من أصل 23 مليونا 254 ألفا تقدموا بطلبات للحصول عليها خلال الفترة المذكورة (من أبريل 2013 حتى يناير 2018).

وتصدرت بريطانيا قائمة الدول التي حصل مواطنوها على تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى تركيا، بـ 5.769 ملايين شخص، تلاها العراق بـ 2.619 مليون.

وحلّت هولندا في المرتبة الثالثة على القائمة إذ حصل 2.164 مليونا على التأشيرة الإلكترونية، وتلاهم البلجيكيون بـ 1.119 مليونا، ثم البولنديون بـ 1.040 مليونا، ثم السعوديون بـ 1.040 مليونا.

وبإمكان الأجانب ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، الحصول على تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى تركيا عبر الموقع "www. evisa.gov.tr" ، التابع لوزارة الخارجية، خلال 3 دقائق تقريبا.

ويمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية في الرحلات ذات الأغراض السياحية والتجارية فقط.

ويمكن التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة بشكل فردي أو عائلي (من شخصين إلى 10) أو جماعي (من 10 إلى 300 شخص).

ويقدم الموقع خدماته للأجانب بتسع لغات بينها العربية والصينية والهولندية.