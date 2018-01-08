إسطنبول.. متهم يطلب من المحكمة الإفراج عنه "لمنع" أبنائه الالتحاق بداعش

طالب متهم على علاقة بهجوم إرهابي وقع سنة 2016 وأسفر عن مقتل سياح ألمان في إسطنبول الإفراج عنه، زاعما أنه بحاجة لرعاية أطفاله لأنهم معرضون لخطر الانضمام لتنظيم داعش على حد زعمه.

فقد نقلت وكالة أنباء دوغان التركية عن المتهم عطا الله الحسن، وهو سوري الجنسية، طلبه من المحكمة خلال جلسة استماع اليوم الاثنين الخروج من السجن.

علماً أن المتهم يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.

هذا وتأجلت محاكمة 26 شخصا متهمين بالتورط في هجوم انتحاري 2016 في ساحة جامع السلطان أحمد في إسطنبول الذي تسبب في مقتل 12 سائحاً ألمانيا وإصابة 15 شخصا آخرين، حتى 24 يناير/ كانون ثان الجاري.

كذلك، يعتقد أن منفذ الاعتداء، وهو سوري يدعى نبيل فاضلي، كان على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.