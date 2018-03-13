وصول الرصيف البحري العائم الجديد لحي قرة كوي في إسطنبول

وصل إلى حي قرة كوي الإسطنبولي اليوم الرصيف البحري العائم الجديد الذي سيتم تركيبه في المرسى هناك.

ويشمل الرصيف البحري العائم الجديد مقهى ومكتبة وقد بنته لصالح بلدية إسطنبول الكبرى الإدارة العامة لخفر السواحل بدل الرصيف القديم الذي غرق سنة 2008.

وقد أحضر الرصيف إلى الخليج الذهبي مساء أمس الاثنين قادماً من حوض بناء السفن في توزلا.

وقامت السلطات البلدية وشرطة المرور بإغلاق جسري غلاطة وأتاتورك أمام حركة المرور والمشاة حتى يتسنى رفع الجسرين لضمان سلامة مرور الرصيف العائم.

ويتوقع أن يفتتح العمل في الرصيف البحري العائم الجديد خلال شهر من تاريخه، وفقاً لإتمام التصاميم الداخلية.

و الرصيف البحري العائم الجديد طوله 81 متراً وعرض 27.6 ويزن حوالي 2000 طن، وهو مصمم لاستيعاب تحميل وتفريغ 10 سفن في آن واحد، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.