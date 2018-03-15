أطفال أحد أحياء إسطنبول ينقذون منطقتهم من انفجار

منع أطفال حي "دودوللو" بمنطقة عمرانية في إسطنبول وقوع انفجار في الحي وأنقذوا المنطقة من كارثة محققة.

وأنقذ الأطفال الحي من الانفجار بقيامهم بإطفاء عبوة متفجرة بدائية الصنع وضعها أحد الأشخاص تحت سيارة تقف على جانب الطريق ثم لاذ بالفرار.

وبعد أن سكب الأطفال الماء على العبوة ليطفئوا الفتيل الذي رأوه مشتعلاً حمل أحدهم العبوة وركض بها ليلقيها في أرض فضاء بالقرب من الحي.

بعد ذلك قام أحد سكان الحي الذين شهدوا الواقعة بإبلاغ الشرطة التي سارعت بالحضور إلى مكان الواقعة بصحبة خبراء المفرقعات.

وبالفعل تبين أن العبوة كانت عبارة عن قنبلة بدائية الصنع صممت لتفجيرها تحت أحد السيارات لزيادة شدة الانفجار.