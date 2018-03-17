"ساب" البرمجية العملاقة.. تركيا محور رئيسي للتحول الرقمي في محيطها

قالت شركة "ساب"، كبرى الشركات البرمجية الأوروبية، إن "تركيا تعتبر المحور الرئيسي للتحول الرقمي في محيطها".

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها "أوغور جاندان"، مدير عام الشركة في تركيا، على هامش منتدى للشركة بالعاصمة أنقرة.

وقال "جاندان" إن البلاد لديها استثمارات كبيرة في الجمهوريات الناطقة بالتركية، وفي روسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في قطاع البرمجيات.

وأضاف أن أكثر من ألف و800 مؤسسة تستخدم منتجات الشركة في تركيا، وأن مكتبها في إسطنبول هو واحد من أهم ثلاثة مراكز في العالم تعمل على تطوير تكنولوجيا "مركز البيانات" (Data Hub)، وهي فئة جديدة من الحلول البرمجية.

وتخدم ابتكارات الشركة التكنولوجية 378 ألف عميل حول العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.