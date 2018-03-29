دعوة إلى ندوة "النساء بين اللجوء والنزوح والهجرة"



تعقد في مدينة إسطنبول اليوم ندوة تحت عنوان "النساء بين اللجوء والنزوح والهجرة.. سوريا وميانمار واليمن نموذجاً" بتنظيم من "مؤسسة توكل كرمان الدولية" الحقوقية.



وتهدف الندوة التي تشارك فيها 100 شخصية حقوقية وإعلامية إلى تسليط الضوء على مأساة النساء اللاجئات والنازحات والتعريف بأوضاعهن في ميانمار وسوريا واليمن، والتركيز على أوضاع النازحات واللاجئات في تركيا.



كما تهدف الندوة إلى مساعدتهن والعمل مع الحكومة التركية بصورة أكثر فاعلية لتحسين هذه الأوضاع، بحسب المنظمين.



ومن المقرر أن تعقد 3 جلسات رئيسية بالندوة، أبرزها مناقشة المستجدات في واقع اللاجئات السوريات، إضافة إلى انعكاسات الحرب والحصار على النساء في اليمن.



وكذلك تناقش صمت العالم إزاء ما تتعرض له نساء الروهينغيا من انتهاكات وجرائم.



وبحسب المنظمين، سيتم خلال الندوة، تقديم تصور كامل لتركيا، من أجل تحسين أوضاع النساء اللاجئات والمهاجرات، والتطرق إلى الفرص والتحديات. إلى جانب كيفية تفعيل الدور الرسمي ودور منظمات المجتمع المدني لتحسين هذه الأوضاع.



ويشارك في الندوة شخصيات حقوقية وإعلامية، من مختلف المؤسسات الرسمية والإعلامية والمدنية والحقوقية والجاليات العربية.



يذكر أن "مؤسسة توكّل كرمان الدولية"ومقرها إسطنبول، منظمة وقفية، تعمل في مجالات التنمية - الديمقراطية - السلام، بهدف المساهمة الفاعلة في مكافحة الفقر، عبر أنشطة ترمي إلى التقليل من العوز والبطالة في أوساط الشباب، بحسب المؤسسة.