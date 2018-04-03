الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة ثامنة في إدلب السورية

أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم الثلاثاء، إنشاء نقطة مراقبة ثامنة، بمحافظة إدلب السورية المشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاقية آستانة، بهدف تأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن قوة عسكرية تمركزت في المنطقة الثانية عشرة، وأقامت نقطة المراقبة الثامنة للجيش التركي بالمنطقة.

يذكر أن القوات المسلحة التركية بدأت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تأسيس نقاط مراقبة في مناطق "اتفاقية خفض التوتر" التي تم التوصل إليها العام الماضي بين تركيا وروسيا وإيران البلدان الضامنة لمباحثات أستانة.

وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيًا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

ومن المنتظر بموجب الاتفاق أن تنتشر قوات روسية على الحدود الخارجية لمنطقة خفض التوتر في إدلب، على خط الجبهة بين قوات النظام والمعارضة، عقب استكمال الجيش التركي تشكيل نقاط المراقبة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية آستانة.