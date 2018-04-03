بوتين: مشروع محطة آق قويو النووية سيكون رمزاً لتعزيز التعاون والصداقة بين روسيا وأنقرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ مشروع محطة "أق قويو" للطاقة النووية جنوبي تركيا بشكل ناجح، سيكون رمزا لتعزيز تعاوننا الثنائي بشكل ديناميكي. وسيكون رمزا للصداقة الروسية التركية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، عقب مراسم وضع حجر الأساس للمحطة النووية المذكورة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عبر "دائرة تلفزيونية مغلقة" من العاصمة أنقرة.

وأكد بوتين أنه ونظيره التركي سيبذلان ما بوسعهما لإنهاء المشروع بشكل ناجح، مشيرا إلى أن الشعب التركي سيشعر بالسعادة من إنجاز "أق قويو" النووية.

وأضاف أن بلاده ترغب بإدخال القسم الأول من محطة "أق قويو" للطاقة النووية جنوبي تركيا، في الخدمة بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية التي تصادف 2023.

وتابع: "هذا المشروع المتجدد مهم وقيم للغاية. نحن لا نبدأ اليوم بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وإنما ننشئ قطاع الطاقة النووية التركية. نقوم بإنشاء قطاع جديد".

وأشار إلى أن تركيا متطورة اقتصاديا، معتبرا مشروع الطاقة النووية بأنه "خطوة جديدة تماما، ومرحلة جديدة في تطوير الاقتصاد التركي".

واستطرد بالقول "المقاييس الأمنية ستكون في أعلى مستوياتها، ومشروعنا سيكون صديقا للبيئة".

وأوضح أن دخول "أق قويو" حيز التشغيل سيرفع من قدرات تركيا في المجالين العلمي والتكنولوجي، وسيوفر طاقة كهربائية نظيفة واقتصادية للمستهلكين الأتراك.

ونوه بوتين بأن المحطة ستوفر 10% من إنتاج تركيا للطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الشركاء الروس يرغبون بإشراك الشركات المتوسطة والصغيرة التركية في المشروع.

وأفاد بوتين بأن أكثر من 350 شركة تركية أعربت عن رغبتها في الاشتراك بقائمة الموردين المحتملين للمشروع.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أكثر من 200 طالب تركي يدرسون في مجال الطاقة بالجامعات الروسية، وأنه تم اقتراح توظيفهم بمحطة "أق قويو" النووية.

وقال "نرغب بإدخال كتلة الطاقة الأولى حيز التشغيل في 2023، سنقوم بذلك في الذكرى المئوية لتأسيس تركيا".

ومن المقرر أن تتكون "آق قويو" النووية من 4 وحدات بقدرة إنتاجية للطاقة تبلغ 4 آلاف و800 ميغاواط.