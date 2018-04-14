أردوغان يعلن أن تركيا ستحفر قناة إسطنبول هذا العام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم البدء بأعمال شق قناة إسطنبول التي ستربط البحرين الأسود ومرمرة خلال العام الجاري، دون تحديد توقيت بعينه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، السبت، في فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمنطقة "بشاكشهير" في إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده دفعت ثمن تأخرها في البدء بالمشروع المذكور، (في إشارة إلى حادثة اصطدام ناقلة نفط بقصر تاريخي في مضيق البوسفور بإسطنبول السبت الماضي).

وتطرق أردوغان إلى إنجازات حزبه خلال سنوات توليه الحكم، مشيرا إلى أن تركيا استطاعت في ظل حكومات العدالة والتنمية تسديد كامل ديونها لصندوق النقد الدولي والبالغة 23.5 مليار دولار.

وأوضح أن حكومات العدالة والتنمية استطاعت رفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي للبلاد من 27.5 مليار دولار في 2002 إلى 120 مليار دولار في الوقت الحالي.

وبيّن أن إجمالي قيمة الصادرات التركية عام 2002(تاريخ تولّي الحزب الحكم) كانت عند 36 مليار دولار، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 160 مليار دولار حاليا.

وشدد الرئيس التركي، أن بلاده أضحت دولة تصنع طائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة، وعربات نقل مصفحة.

وكشف أردوغان، أن بلاده حاليا بصدد تصنيع دبابات وعربات نقل مصفحة مسيرة.