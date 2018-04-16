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إسطنبول.. بدء أعمال مؤتمر "الأقليات المسلمة" بمشاركة 100 دولة

ديلي صباح
إسطنبول
إسطنبول.. بدء أعمال مؤتمر الأقليات المسلمة بمشاركة 100 دولة

تستضيف مدينة إسطنبول بين 16 و19 أبريل / نيسان الجاري، مؤتمر "الأقليات المسلمة في العالم" برعاية رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وقد انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر الأقليات المسلمة حول العالم بمشاركة 100 دولة الذي تستضيفه إسطنبول للمرة الأولى.

ووجهت الرئاسة دعوة لـ 250 شخصية من 100 دولة، لحضور المؤتمر الهادف إلى إحياء علاقات الأخوة بين تلك الأقليات وتركيا.

ويبحث المؤتمر المشاكل الرئيسية للمناطق التي تعيش فيها الأقليات المسلمة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التعليم الديني ورفع مستوياته.

وتضم قائمة المدعوين رؤساء الإدارات الدينية وممثلين عنهم، وأكاديميين ونشطاء وصحفيين وكتابا.

وستقام عدة ندوات وجلسات في إطار المؤتمر، ويتوقع أن يلقي متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، ورئيس مؤسسة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، كلمات خلالها. كما يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر.

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