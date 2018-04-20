الأمن التركي يوقف 21 مشتبها بالانتماء لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي في إسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية 21 شخصاً يشتبه بانتمائهم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال عمليات دهم متزامنة في ولاية إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن فرق من مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، نفذت عمليات دهم متزامنة على عدة عناوين بالمدينة لأشخاص يشتبه بانتمائهم للكادر الشبابي للمنظمة الإرهابية.

وأضافت المصادر أن العمليات أسفرت عن توقيف 21 شخصًا في مناطق أرناؤوط كوي وأفجلار وباشاك شهير وأسنيورت، وغازي عثمان باشا وسلطان غازي.

وأشارت المصادر أن قوات الأمن ضبطت خلال عمليات الدهم، كميات كبيرة من الوثائق العائدة للمنظمة الإرهابية، وأقراصا مدمجة.

وأوضحت أن الموقوفين نقلوا إلى مديرية الأمن حيث يجري استجوابهم.