أردوغان يبعث برسالة تعزية إلى البطريركية الأرمنية في إسطنبول

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى البطريركية الأرمنية بإسطنبول أعرب فيها عن تعازيه لأبناء وأحفاد الأرمن العثمانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الظروف الصعبة أثناء الحرب العالمية الأولى.

وقال أردوغان في رسالته إن بلاده تتشارك مع مواطنيها الأرمن أوجاع الماضي، مضيفاً "إن تقاسمنا تلك الأوجاع مؤشر على الموقف الوجداني والأخلاقي للشعب التركي".

كما تمنّى الرحمة من الله من أجل ملايين المواطنين العثمانيين، الذين لقوا حتفهم جراء الأوبئة والهجرات والمعارك والاشتباكات، خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أردوغان "أطلب منكم عدم إتاحة الفرصة بعد الآن لمن يسعون لتحريف ماضينا المشترك بغية خلق الكراهية والخصومة من التاريخ، كما عهدناكم حتى اليوم".

وتابع أردوغان: "نحن على مدار التاريخ، كنّا أمة تتقاسم الآلام ولا تفرق بين بعضها".

ويطلق الأرمن عادةً، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، دعوات إلى "تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تعرّض أرمن الأناضول لعملية "إبادة" على يد الدولة العثمانية، إبان الحرب العالمية الأولى 1914- 1918.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، مبينةً أن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

كما تدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن أية نظرة أحادية الجانب للتاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.