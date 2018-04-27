انطلاق مهرجان شباب إسطنبول بعرض بالصوت والضوء على برج غلطة

بدأت مساء أمس الخميس، فعاليات "مهرجان شباب إسطنبول"، بعرض ضوئي فريد على "برج غَلَطَة" التاريخي، المشرف على إسطنبول من حي غلطة التاريخي.

وجرى عرض بالصوت والضوء على برج غلطة، ألهب الجماهير الحاضرة من جميع الجنسيات، تلاه عرض بصري، لقي إعجابًا كبيرًا وتصفيقًا حارًا من الجماهير.

هذا وتستمر فعاليات المهرجان الذي يعقد هذا العام بنسخته الثالثة، على مدار 10 أيام، بدعم من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

أما برج غلطة، فقد بني عام 528 للميلاد، ويبلغ ارتفاعه نحو 70 مترا، وسماكة جداره 3.75 أمتار، ودخل قائمة التراث العالمي المؤقت في 2013.