قانون مديني جديد يعيد للمواقع الأثرية الإسطنبولية جماليتها وتألقها

أعلنت السلطات البلدية في مدينة إسطنبول أن المساكن والأبنية المرتفعة التي تحجب رؤية المواقع الأثرية أو تشكل تلوثاً بصرياً على طول مضيق البوسفور، سيتم إزالتها أو الإنقاص من ارتفاعها، وذلك في إطار مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة لحماية الحاضرة التاريخية.

وقد نشر قانون التقسيم المناطقي المديني الجديد في الجريدة الرسمية وهو يسمح بإزالة الأبنية التي تفسد الرؤية البصرية للمدينة وتحجب جمال العديد من المواقع الأثرية.

وقد سبق للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، أن دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق هكذا أبنية التي دمرت جمالية المدينة العالمية.

ووفقا للقانون الجديد، سيكون من صلاحيات مجلس حماية الكنوز الثقافية التوقيع على أوامر الإزالة. كما تم تشكيل لجنة للحفاظ على جمالية العمارة وستضم معمارياً ومهندساً مدنياً ومهندس مواقع، ومؤرخ فنون، ومتخصصاً بالتخطيط المديني إضافة إلى مراقب عام. وسيكون من عمل هذه اللجنة وضع معايير البناء بدءً من المواد المستخدمة وانتهاء بالألوان.

كما سيعمل القانون الجديد على إنهاء إشكاليات الملكيات. ومن شأنه أيضاً منع النشاط التجاري ضمن الأحياء السكنية.

وستكون للبلديات السلطة لتقرير مستوى جمالية الأبنية الواقعة على الشوارع الرئيسية في المدينة. وستكون البلديات مسؤولة عن تنسيق جمالية تلك الخطوط وانسجام الكل في البيئة المحيطة.

وأي تجاوز لرخص البناء، سيتم الرد عليه بحزم. كما سيتم تجهيز المدينة لاستقبال الجيل الجديد من السيارات الكهربائية.