من أين تأتي الأزهار والورود التي تزين حدائق إسطنبول؟

يستمتع الزائر لمدينة إسطنبول بما يزين الحدائق والشوارع من أزهار وورود منسقة بأشكال متعددة تسر الناظرين، ولعل أحداً يتساءل ما هو مصدر تلك الورود؛ وكالة الأناضول زارت شركة "إسطنبول للأشجار وتنسيق الحدائق"، التي تنتج مليوني زهرة زينة سنوياً، في عدة ولايات تركية.

مسؤول التسويق في الشركة، أوغور بولاط، أوضح في حديث للأناضول، السبت، أنهم الوحيدون الذين يمتلكون رخصة إنتاج وبيع أزهار الزينة في البلاد. وأضاف أن الشركة تزرع وتنتج الأزهار في عدة ولايات منها منطقة "علي باي كوي" بإسطنبول.

وأشار أن تنسيق الحدائق بإسطنبول يستهلك 1.5 مليون وردة، فيما تبيع حوالي 500 ألف من الأزهار إلى بلديات ومؤسسات ولايات أخرى.

وقال بولاط مزهواً إن أزهارهم تزين شواطئ إسطنبول والطرق الساحلية، فضلا عن الطرق السريعة والحدائق.

وذكر أن صناعة أزهار الزينة تدعم الإنتاج المحلي وتوفر فرص عمل للمواطنين.