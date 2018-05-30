الرئيس أردوغان يفتتح ضريح السلطان "محمد الفاتح" بعد ترميمه

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ضريح السلطان "محمد الفاتح" الواقع في باحة جامع "الفاتح" التاريخي الشهير بمدينة إسطنبول، وذلك عقب إتمام أعمال الترميم.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير الثقافة والسياحة، نعمان قورتولموش، ووالي إسطنبول واصب شاهين، ومفتي إسطنبول حسن كامل يلماز، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وعقب قص الشريط الحريري، أجرى أردوغان جولة داخل الضريح واطّلع من المسؤولين على معلومات عن عملية الترميم.

ويأتي افتتاح الضريح، في وقت تحتفل فيه تركيا بالذكرى لـ 565 لفتح مدينة إسطنبول (القسطنطينية سابقًا) عام 1453 الموافق 29 مايو/ أيار من كل عام، على يد السلطان العثماني "محمد الفاتح"، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.