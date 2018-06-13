إسطنبول.. خصم 50 بالمئة على وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد، أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى إجراء خصم على استخدام وسائل النقل العام في المدينة بنسبة 50 بالمئة.

ويدخل قرار التخفيض حيز التنفيذ في الساعة 6 من صباح يوم الجمعة، 15 حزيران/يونيو حتى منتصف ليلة الأحد، 17.

ويشمل كافة وسائل المواصلات بما فيها الحافلات والخطوط البحرية والمترو والترامواي.

وتهدف البلدية من وراء ذلك مساعدة الناس في التواصل والتزاور أثناء العيد مع التخفيف من أزمة المرور خلال العطلة.

كما أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى أن المرور عبر جسور إسطنبول والطرق السريعة مجاني للسيارات الخاصة؛ خلال عطلة العيد.

كذلك، نص القرار بالسماح للطلاب الجامعيين الذين عليهم السفر لأجل الامتحانات، الركوب مجاناً في النقل العام.

فبوسع الطلاب السفر من يوم 30 حزيران/يونيو حتى الأول من تموز/يوليو بمجرد إبراز بطاقاتهم الامتحانية لمكتب السفر.