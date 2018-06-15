أردوغان يصلي العيد في إسطنبول

أدّى الرئيس رجب طيب أردوغان صلاة عيد الفطر صباح اليوم الجمعة، في مسجد "مرمرة إلهيات"، في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول.

وكان إلى جانب أردوغان في صلاة العيد وزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووالي إسطنبول واصب شاهين، ورئيس بلدية المدينة مولود أويصال.

وعقب الانتهاء من الصلاة التقى أردوغان بالمصلين وهنّأهم بالعيد.

وفي تصريح صحفي، أكد أردوغان على مواصلة تركيا محاربة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي.

وحول التطورات في سوريا، أوضح أن أنقرة تجري اتصالات مع موسكو وطهران للحيلولة دون حدوث موجة نزوح من محافظة "إدلب" السورية.