أردوغان يعلن عزم بلاده تأسيس مركز للعلوم في إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده تأسيس مركز للعلوم في مدينة إسطنبول، يركّز على الإنسان والحضارة.

وأوضح أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنّ المركز سيساهم في إثراء قطاع العلوم في تركيا، ومن المتوقع أن يستقبل مليوني زائر سنوياً.

وأضاف أن مساحة المركز الذي سيُنجز خلال 3 أعوام، تبلغ 8 آلاف متر مربع، وأن تكلفة المشروع ستصل إلى 100 مليون ليرة تركية (نحو 21 مليون دولار).

وأشار أردوغان، إلى أن المركز سيتكون من أجنحة متعددة للتكنولوجيا والابتكارات والبرامج التعليمية، فضلاً عن مكتبة ضخمة، وأقسام أخرى متنوعة.