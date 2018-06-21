طائرة أردوغان تقلع من "غازي عنتاب" لتنفيذ أول هبوط بمطار إسطنبول الثالث

أقلعت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، من ولاية غازي عنتاب (جنوب)، متوجهةً إلى مطار إسطنبول الثالث، لتنفيذ أول هبوط طائرة على أرض المطار.

وأقلعت الطائرة"TC-ANK" الخاصة بالرئيس التركي، بعد إلقائه كلمة في تجمع جماهيري انتخابي، في غازي عنتاب، متوجهة إلى إسطنبول.

وأضاف أن هبوط طائرة الرئيس بمطار إسطنبول الثالث، سيكون أول عملية هبوط في المطار المقرر افتتاحه بعد أشهر قليلة.

ومن المرتقب أن تهبط طائرة الرئيس في المهبط الأول البالغ طوله 3 آلاف و750 مترًا وعرض 60 مترًا.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، إن المطار الثالث، سيقدم خدمات لـ 200 مليون شخص سنوياً.

وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول العام 2023، الذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.

ويعتبر المطار الجديد الذي شارفت أعمال بنائه على النهاية، أكبر مطار يبنى من الصفر في العالم.