مطار إسطنبول الثالث يشهد اليوم أول عملية هبوط لطائرة تقل أردوغان ويلدريم

تستعد قناة "تي أر تي وورلد" التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، لنقل بث مباشر لأول عملية هبوط طائرة في المطار الثالث بمدينة إسطنبول اليوم الخميس، وعلى متنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن القناة، أن مطار إسطنبول الجديد المخطط أن يفتتح أولى مراحله في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يستعد ليكون شاهدًا على لحظة تاريخية اليوم.

وبحسب البيان، سيكون هبوط الطائرة التي تقل أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وعدد من الوزراء في المطار الجديد لإسطنبول مساء اليوم بعد إقلاعها من ولاية غازي عنتاب، أول عملية هبوط لطائرة في المطار.

وستهبط الطائرة التي تقل الرئيس التركي في المهبط الأول الذي يبلغ طولة 3 آلاف و750 مترًا وبعرض 60 مترًا، وفقًا للبيان.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، إن المطار الثالث في إسطنبول، سيقدم خدمات لـ 200 مليون شخص سنوياً.

وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول العام 2023، الذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

ويعتبر المطار الجديد الذي شارفت أعمال بناءه على النهاية، أكبر مطار يبنى من الصفر في العالم.