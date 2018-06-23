38 ألفاً و480 شرطي لضمان أمن الانتخابات في إسطنبول

خصصت السلطات التركية، 38 ألفًا و480 شرطي لضمان سير العملية الانتخابية بأمان غدًا الأحد، في كبرى المدن التركية، إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن مديرية أمن إسطنبول اتخذت تدابير أمنية واسعة في المدينة في إطار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة غدًا.

وقالت المصادر إنه تم تخصيص 38 ألفًا و480 عنصر أمن من أجل ضمان سلامة عملية الاقتراع التي ستجري في ألف و670 مركز انتخابي موزعة على 3 مناطق انتخابية في إسطنبول.

ولفتت إلى أنه سيتم دعم عناصر الأمن بأربعة مروحيات، و8 زوارق بحرية، و85 عربة مكافحة شغب، و90 عربة مصفحة، و137 عربة مراقبة، و3 طواقم طائرات مسيرة.

وتشهد تركيا غدًا الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.