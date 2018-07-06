خطة إنشاء قناة إسطنبول البحرية تشهد تغييرات لافتة

تحدثت صحيفة تركية عن وجود تغيير في مشروع قناة إسطنبول البحرية التي من المقرر بدء العمل عليها خلال العام الجاري، لخفض تكلفتها بمقدار 30 مليار ليرة تركية ( ما يعادل 6.5 مليار دولار)، وذلك بتقليص عرض القناة من 400 إلى 275 متراً.

ومن المتوقع أن ينخفض حجم الحفريات أيضاً، بحسب صحيفة "خبر7"، من 1.7 مليار إلى 800 مليون متر مكعب، وبالتالي ستنخفض أيضا تكلفة الجسور ليتم إنشاء 7 بدلاً من 6 جسور كما كان مقررا في الخطة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم الإشراف على المشروع من خلال مكتب رئاسة مشروع قناة إسطنبول الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع رئاسة الإدارة العامة للإسكان التركية (TOKİ)، وشركة أملاك كونوت، وبلدية إسطنبول الكبرى.

يذكر أن طول القناة سيبلغ 45 كيلومترا، وسيبدأ مسارها من بحيرة "كوتشوك تشكمجه" في إسطنبول إلى بحر مرمرة، وتستمر شمالا عبر سد "صازلي دره"، ثم تصل للبحر الأسود شرق سد "تيرطوس" في قرية "دوروسو" بمنطقة "تشاتالجا" بإسطنبول.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على مضيق البوسفور الذي يربط طبيعيًا بين البحر الأسود وبحر مرمرة. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أطلق مشروع قناة إسطنبول البحرية عندما كان رئيسا للوزراء كأحد أهدافه للوصول إلى تركيا الجديدة في عام 2023.