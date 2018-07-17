2.400 سباح يستعدون لخوض غمار عبور مضيق البوسفور سباحةً

يستعد 2000 سباح من 50 بلداً لخوض مغامرة عبور مضيق البوسفور سباحةً من الطرف الآسيوي إلى الأوروبي، يوم الأحد القادم.

وسيشارك في الحدث الذي حوالي 2400 رياضي، علماً أن بطولة سامسونج للسباحة عبر القارات في مضيق البوسفور تقام سنويا.

وسيسبح الرياضيون مسافة 6.5 كم من كانليتشا على الطرف الآسيوي إلى حديقة جميل توبولزو في كوروتششمة على الطرف الأوروبي.

وسيتم إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية أثناء المسابقة. بينما ترافق السباحين سفن عديدة لتأمين سلامتهم وسلامة السباق.

وقالت سامسونغ إن 4.430 شخصاً تقدموا للمشاركة في السباق السنوي، 3.269 رجلاً و1.161 امرأة، تم اصطفاء 3.269 منهم.

ونصف المتقدمين يحملون الجنسية التركية حيث تحدد قوانين المسابقة عدد المشاركين الأجانب بحاجز 1.200 مشارك فقط.

ويأتي السباحون الروس في المرتبة الأولى في المشاركة يليهم الأوكرانيون فالبريطانيون والأمريكان.

وقد فاز الروس في سباق العام الماضي في فئة الرجال والنساء.

وتأسس سباق السباحة عبر القارات في مضيق البوسفور عام 1989 وما زال يجذب المزيد من الاهتمام العالمي منذئذ.

وقد حصل سباق سامسونج للسباحة عبر القارات في مضيق البوسفور العام الماضي على لقب أفضل سباق في العالم من جمعية السباحة المفتوحة العالمية.