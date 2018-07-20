حديقة خاصة للضباب في إسطنبول!

افتتحت بلدية إسطنبول، مؤخراً، "حديقة الضباب" في الشطر الآسيوي من المدينة، وتتميز بمؤثراتها الضوئية والضبابية.

وتبلغ مساحة الحديقة المقامة في منطقة قارطال 4 آلاف و723 مترًا مربعًا، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث المؤثرات المستخدمة فيها.

وتتميز الحديقة أيضاً بأحواض الضباب وديكورات الإنارة، التي تمثل لوحات جميلة ملفتة للأنظار.

ويستمتع الأطفال على وجه الخصوص، باللعب بين سحب الضباب المتلون بألوان مختلفة بفعل الإنارة الخاصة.

كما باتت الحديقة التي تكتسب شهرة مع مرور الأيام وجهة لعشاق التصوير، الذين يحرصون على التقاط أجمل الصور مع الضباب الملون.