إسطنبول تشهد عواصف رعدية وبرقية وهطول الأمطار مستمر

شهدت مدينة إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم عاصفة رعدية وبرقية رافقتها هطولات غزيرة، ويتوقع أن يستمر تأثيرها حتى مساء اليوم وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.

وتهيب السلطات المرورية بسكان منطقة مرمرة وبخاصة السائقين من إمكانية تشكل السيول وهبوب رياح شديدة وبخاصة عواصف برقية.

هذا ويتوقع أن يشهد صباح غد الأربعاء عواصف برقية ايضاً.

وقد تسببت أصوات الرعد المفرقعة باستيقاظ العديد من سكان إسطنبول ليشهدوا برقاً قويا أضاء السماء.

وقد فاضت المياه في بعض الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة. في حين تعمل فرق البلديات على تصريف المياه المتراكمة وفتح المجارير.