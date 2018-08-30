أسرع "درونات" العالم بمسابقة في مطار إسطنبول الجديد

يستضيف مطار إسطنبول الجديد في الفترة ما بين 20-23 سبتمبر/ أيلول المقبل، بطولة العالم للطائرات المسيرة عن بعد (World Drone Cup) تتسابق فيها أسرع درونات العالم.

وقال بيان لفريق التكنولوجيا التركي (وقف)، إن المسابقة ستجرى بالتعاون مع رئاسة بلدية إسطنبول، على هامش مهرجان "تيكنوفيست إسطنبول"، الذي يعد الأول في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا في تركيا.

ويشارك في البطولة التي تدعمها "الأناضول" إعلاميا، 64 متسابقاً من أكثر من 25 دولة في العالم، وهي البطولة التي يشارك فيها أكثر عدد من الدول في العالم، حيث سيتم اختيار الأفضل من بين الدرونات، التي تصل سرعتها إلى حدود 250 كلم في الساعة تقريبا.

ويشارك الطيارون في البطولة عبر دروناتهم التي قاموا بتصميمها وتركيبها بأنفسهم.

وينظم مهرجان "تيكنوفيست إسطنبول"، في إطار حملة التكنولوجيا الوطنية لتركيا، وبدعم العديد من المؤسسات والشركات التركية بينها؛ شركة "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و"أسلسان" للصناعات الدفاعية والخطوط الجوية التركية.

ومن بين الشركاء الآخرين للمهرجان، وكالة الأناضول، وجامعة البوسفورالتركية، ومكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة الدفاع الوطنية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، ومستشارية الصناعات الدفاعية التركية.