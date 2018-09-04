في مطار إسطنبول الثالث.. أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا

يقام في مطار إسطنبول الثالث مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" وهو أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا.

المهرجان الذي يستمر من 20 - 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، سيشهد مسابقات تكنولوجية في 12 فئة، تعد جوائزها الأكبر في تاريخ تركيا، إلى جانب عروض جوية وندوات وقمة دولية للاستثمار ونشاطات أخرى.

المهرجان من تنظيم بلدية إسطنبول الكبرى وفريق التكنولوجيا التركي (وقف تي 3) كما يحظى بدعم مؤسسات وشركات تؤدي دورًا مهمًا في مساعي تركيا للانتقال إلى تكنولوجيا وطنية.

ومن بين تلك الشركات "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و"أسلسان" للصناعات الدفاعية و"إسطنبول" لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركية.

ومن بين الشركاء الآخرين للمهرجان وكالة الأناضول وشبكة قنوات "تي آر تي" الحكومية ومكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، ووزارتا الشباب والرياضة، والصناعة والتكنولوجيا، ومستشارية الصناعات الدفاعية التركية.