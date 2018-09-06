مخلفاتك البلاستيكية ستتكفل بمصاريف تنقلك بإسطنبول.. كيف؟

لا تملك أي مبلغ نقدي أو أن بطاقة مواصلاتك في إسطنبول غير مشحونة بما يكفي لتجولك؟ لا بأس.. ستسمح لك بلدية إسطنبول قريبا بشحن بطاقة المواصلات من خلال حل صديق للبيئة ومبتكر، إنه جهاز يسمح لك بشحن البطاقة مجانا مقابل إحضار مخلفات بلاستيكية -أكياس وزجاجات فارغة- لإعادة تدويرها.

وقد بدأت البلدية بتركيب "أجهزة نقل النفايات الذكية" عبر المدينة والتي تجمع زجاجات المياه المستعملة والأكياس البلاستيكية كوسيلة للدفع وإصدار الرصيد مقابل قيمة كل مادة بلاستيكية يتم إدخالها.

ومن المخطط أن يتم تركيب آلات البيع العكسية هذه في 25 موقعًا كجزء من المرحلة الأولى، بحيث يكون الهدف النهائي 100 نقطة على الأقل بحلول نهاية عام 2018.

وستتميز الأجهزة بواجهة إلكترونية يمكنها التعرف على النفايات التي يتم التخلص منها وسحقها وتخزينها وتصنيفها، عن طريق إيداع حاوية مهيأة لتبديل النفايات البلاستيكية بنقاط شحن لبطاقة الركوب والتي يمكن استخدامها في أنظمة النقل العام بالمدينة والعديد من الخدمات البلدية الأخرى.

ويمثل هذا المخطط خطوة كبيرة نحو زيادة الوعي حول عملية إعادة التدوير، والتي لا يزال الوعي حولها منخفض في إسطنبول وفي تركيا بشكل عام.

وتنتج إسطنبول، التي يقطنها حوالي 15 مليون شخص، ما معدله 17,000 طن من النفايات المنزلية كل يوم، منها 6000 طن يتم معالجتها في مراكز جمع النفايات وإعادة تدويرها.