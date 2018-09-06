140 مليون مسافر استخدموا المطارات التركية منذ مطلع العام

أعلنت سلطة الطيران في تركيا، اليوم الخميس، أن عدد المسافرين عبر مطارات البلاد على متن الرحلات الداخلية والدولية بلغ قرابة 140 مليوناً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وارتفع عدد المسافرين عبر المطارات التركية في الفترة من شهر كانون الثاني/ يناير حتى آب/ أغسطس الماضي بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً للإدارة العامة لسلطة الطيران الرسمية.

واستخدم 45.7 بالمئة تقريباً من المسافرين عبر المطارات التركية على متن الرحلات الدولية.

ومن بين 50 مطار في تركيا، سجل مطار أتاتورك في اسطنبول الإشغال الأكثر بـ45.6 مليون مسافر في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً أن إجمالي عبور الرحلات الجوية فوق الأجواء التركية ازداد بنحو 7.3 بالمئة ليصل إلى 1.36 مليون رحلة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.