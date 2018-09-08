إسطنبول تستضيف مسابقة عالمية للهاكرز

تستضيف مدينة إسطنبول، مسابقة "هاك إسطنبول 2018" العالمية لاستعراض مهاراتهم، على هامش مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" الذي يعد أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا.

ويشارك قرابة ألفي هاكرز (قراصنة الإنترنت) في مسابقة (HackIstanbul 2018 Capture the Flag) ) المقامة على هامش المهرجان المذكور والذي سينظم في الفترة بين 20 - 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويشارك رؤساء مجلس إدارة مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي (APWG)، ومنظمة امن المعلومات (ISSA)، واتحاد تدقيق ومراقبة أنظمة المعلومات (ISACA)، في المسابقة وسيلقون كلمات فيها.

كما سيتم متابعة المسابقة عن كثب من قبل منظمة الأمن السيبراني الأوروبية (ECSO) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الرومانية.

وسيستعرض الهاكرز مهاراتهم في المراحل المختلفة في بيئة هجوم سيبراني حقيقية جرى إعدادها من قبل مختصين، ويحاولون اختراق أنظمة مفترضة والاستيلاء عليها.

وسيشهد المهرجان مسابقات تكنولوجية في 12 فئة، تعد جوائزها الأكبر في تاريخ تركيا، إلى جانب عروض جوية وندوات وقمة دولية للاستثمار ونشاطات أخرى.

وتتولى بلدية إسطنبول الكبرى وفريق التكنولوجيا التركي (وقف تي 3) تنظيم المهرجان الذي يحظى بدعم مؤسسات وشركات تؤدي دورًا مهمًا في مساعي تركيا للانتقال إلى تكنولوجيا وطنية.

ومن بين تلك الشركات، "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و"أسلسان" للصناعات الدفاعية و"إسطنبول" لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركية.

ومن بين الشركاء الآخرين للمهرجان، وكالة الأناضول، وشبكة قنوات "تي آر تي" الحكومية، ومكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، ووزارتا الشباب والرياضة، والصناعة والتكنولوجيا، ومستشارية الصناعات الدفاعية التركية.