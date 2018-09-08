الأمطار الغزيرة تعطل المواصلات العامة في بعض مناطق إسطنبول

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرَد في إسطنبول التركية بارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق الرئيسية وتعطيل سير الحياة الطبيعية في المدينة.

وتجمعت المياه بعمق متر واحد تقريباً في عدة مناطق بالشطرين الآسيوي والأوروبي من المدينة، ولا سيما في مناطق؛ داود باشا وغون غوران وأمينونو.

وتوجهت فرق الإطفاء في عدة نقاط لإنقاذ الركاب والسيارات، فيما أدت الأمطار إلى إغلاق عدة أنفاق في المدينة.

ووجد بعض المواطنين الحل بالاحتماء تحت الجسور والمباني ومواقف الحافلات، للحيلولة دون البلل بمياه الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة بشكل مفاجئ.

كما تعطلت بفعل الأمطار، رحلات المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والترام والحافلات والتلفريك، بحسب ما أعلنت عنه بلدية إسطنبول عبر حسابها بموقع تويتر.