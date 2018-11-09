خديجة جنكيز ناعية خاشقجي: حرمونا من دفنك بالمدينة المنورة كما أوصيت

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن قتلته حرموا عائلته وذويه من دفنه في المدينة المنورة كما أوصى.

جاء ذلك في تغريدة لجنكيز عبر حسابها على تويتر، مساء الخميس، مرفقة بصورة خطيبها، باللغات التركية والعربية والإنجليزية، تعليقًا على الادعاءات التي تحدثت عن إخفاء جسد الإعلامي السعودي عبر إذابته عقب قتله.

وأوضحت: "أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر إذابة جسدك يا جمال بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت، كما تستحق، وكما نستحق".

وتساءلت: "أهؤلاء القتلة ومن أمرهم بشر؟ رحماك يا ربي. أطالب بالحقيقة وبالعدالة".

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.