ماراثون "فودافون إسطنبول" العابر للقارات ينطلق الأحد

ينطلق غداً الأحد ماراثون "فودافون إسطنبول"، في نسخته الأربعين، بدءًا من الشطر الآسيوي للمدينة، بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص.

وستقام مسابقات في 5 فئات خلال الماراثون الذي تنظمه بلدية المدينة، تحت شعار "إسطنبول هيا إلى غد مفعم بالصحة".

ومن المنتظر أن يشارك نحو 130 ألف شخص، من أكثر من 100 دولة، في الماراثون الوحيد الممتد بين قارتين في العالم.

وتبلغ مسافة السباق الرئيسي للماراثون نحو 42 كلم، وتقام على هامشه مسابقات مختلفة للعدو لمسافات 15 كلم و10 كلم، و8 كلم، فضلًا عن سباق للكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وستعطى شارة البدء للسباقات في الشطر الآسيوي، من على بعد 250 مترا عن جسر شهداء 15 تموز، الذي يربط بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي.

وتضم قائمة المشاركين 55 رياضيا من نخبة العدائيين المحترفين، من تركيا وكينيا وإثيوبيا وأذربيجان وفرنسا والبحرين وليتوانيا وبروندي والمغرب.

ومن المقرر أن توزع جوائز على أصحاب المراتب الأولى في المنافسات تبلغ قيمتها الإجمالية 334 ألف و300 دولار.

ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد في العالم، الذي ينظم بين قارتين، وانطلق أول مرة عام 1979، حاملا اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات".