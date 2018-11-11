تعرف على الفائزين في ماراثون "فودافون إسطنبول"

فاز الكيني شادراك كورير، الأحد، بالمركز الأول في فئة الرجال بسباق 15 كيلو مترا في إطار مارثون "فودافون إسطنبول".

وقطع كورير مسافة السباق بـ 43 دقيقة و4 ثوان، متقدما على التركي بولاط كيمبوي الذي قطع مسافة السباق بنفس المدة الزمنية، إلا أنه حل ثانيا بقرار من حكم المسابقة.

وجاء العداء الأوغندي ألبرت تشيموتاي في المرتبة الثالثة بزمن 43 دقيقة و8 ثوان.

وفي فئة السيدات لنفس المسافة، فازت التركية ياسمين جان بالمركز الأول، قاطعة المسافة بـ 47 دقيقة و43 ثانية.

وجاءت الكينية دلفينا مرينغور في المرتبة الثانية بزمن 48 دقيقة و39 ثانية، ومواطنتها دايسا كيمالي في المركز الثالث بـ 49 دقيقة و1 ثانية.

وفي مسافة 10 كيلو مترات حقق التركي فاتح قورقونج المرتبة الأولى في فئة الرجال، قاطعا المسافة بـ 33 دقيقة و23 ثانية.

وحل مواطنه التركي مصطفى أراج في المرتبة الثانية متخلفا عن قورقونج بـ 30 ثانية، وجاء الإسباني فيكتور كاسيلدا ثالثا بـ 33 دقيقة و56 ثانية.

وفي فئة السيدات حلت التركية سوزان تونجا في المرتبة الأولى بزمنه وقدره 37 دقيقة و11 ثانية، وجاءت مواطنتها أصلي يازجي في المرتبة الثانية بـ 43 دقيقة و38 ثانية.

وجاءت التركية خديجة زيلان في المرتبة الثالثة قاطعة المسافة بـ 44 دقيقة و29 ثانية.