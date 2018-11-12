حديقة كبيرة للقطط الكبيرة: افتتاح حديقة حيوان مخصصة للأسود في إسطنبول

افتتحت في إسطنبول ثالث أكبر حديقة حيوان مخصصة للقطط الكبيرة. وتحتوي الحديقة على أكثر من12 نوع من سبعة فصائل بما فيها الأسود و النمر السبيبري والبنغالي والبوما (أسد الجبال الأمريكي) والنمر الصياد (الفهد)، التي تعيش تحت مراقبة بيطرية وتقنية عالية.

والحديقة قد صممت وفقاً لمعايير الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان، وهي تحتوي على حيوانات تم اختيارها بعد دراسة موثقة للأنواع التي مضى على حياتها في حدائق الحيوان أربعة أجيال على الأقل.

وتستهلك القطط 135 كيلوغرام من اللحم والدجاج والسمك يوميا، وفق تصريحات لموظفي الحديقة الذين أكدوا أنهم يعملون على استقدام فهدين أسودين وأربعة أسود بيضاء وقطتين وحشيتين أفريقيتين وجروين من صغار النمر.

كما تنتظر الحديقة مولد جروين من صغار الفهد، وستكون تلك أول ولادة لهذا النوع في تركيا، وسيكون بوسع الزوار إرضاع صغار الفهد تحت إشراف موظفي الحديقة.

أحد العاملين في الحديقة، كوسات بيلغي، قال للأناضول: "شعور رائع أن تعمل مع هذه الحيوانات الجملية، ولا بد أنه شعور رائع للزوار".

الحديقة التي تقع على مساحة هكتار تقريباً، تعتبر الأولى من نوعها في تركيا استقطبت منذ افتتاحها في منطقة توزلا فيابورت مارينا، إسطنبول، عدداً كبيراً من الزوار.