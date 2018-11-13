مطار إسطنبول الجديد يسجل 15 ألف مسافر منذ افتتاحه قبل أسبوعين

تجاوز عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول الجديد منذ افتتاحه قبل أسبوعين، 15 ألف مسافر، وفق ما أعلن مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أكشي في تصريح عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مطار إسطنبول تم افتتاحه يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الرحلات المجدولة انطلقت يوم 31 من الشهر نفسه.

وأضاف أكشي أنّ 43 ألف مسافر حجزوا تذاكر سفر من مطار إسطنبول، حتى نهاية العام الحالي 2018.

وأشار إلى أن الطائرات تنطلق بشكل يومي من مطار إسطنبول باتجاه ولايات إزمير وأنقرة وأنطاليا والعاصمة الأذربيجانية باكو وجمهورية شمال قبرص التركية.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مطار إسطنبول تزامناً مع الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات وبلدان أجنبية.

وحصد مطار إسطنبول العديد من الجوائز الدولية قبل افتتاحه، حيث يجري تشييده على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية عند الانتهاء من كافة مراحله، 200 مليون مسافر سنوياً.

وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023 الذي يمثل المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وتضم إسطنبول حاليًا ثلاث مطارات دولية، أولها مطار "أتاتورك" في الشطر الأوروبي، والآخر "صبيحة غوكجن" في نظيره الآسيوي، ومطار إسطنبول في الجانب الأوروبي.