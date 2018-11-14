الأول أوروبيا والثالث عالميا.. ترتيب أحدث خط مترو أنفاق بدون سائق في إسطنبول

فاز خط مترو أنفاق بدون سائق الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، بالمرتبة الأولى أوروبيا والثالثة عالميا، وفق دراسة عالمية حول خطوط مترو الأنفاق التي تنقل أكثر من 500 راكب في الرحلة الواحدة.

فقد اختار الاتحاد الدولي للمواصلات العامة، مركزه بروكسل، خط "أسكودار- جكماكوي- سنجق تبة" في إسطنبول في المرتبة الأولى أوروبيا من حيث سعته، متخطيا بذلك خطوط مترو الانفاق في باريس وروما وبرشلونة.

وفي بيان صادر عنه، اختار الاتحاد الخط المذكور في المرتبة الثالثة عالميا بواقع 1620 راكبا في الرحلة الواحدة، فيما حل خطا مترو في سنغافورة بالمرتبة الأولى والثانية عالميا من حيث سعتهما.

وقد افتتحت المرحلة الثانية من خط مترو الأنفاق بدون سائق، في الشطر الآسيوي من إسطنبول، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهو بطول 20 كم، ويخدم أكثر من 700 ألف مسافر يومياً.