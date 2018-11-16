افتتاح أول 5 "منتزهات شعب" في إسطنبول بمشاركة أردوغان

قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى مولود أويصال، إنهم سيفتتحون، السبت، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، 5 من "منتزهات الشعب"، التي يجري بناؤها في المدينة.

جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين عقب جولة أجراها في "منتزه الشعب" بمنطقة "باشاك شهير"، في الطرف الأوروبي لإسطنبول، الجمعة.

وأضاف أويصال، أنه سيتم السبت، افتتاح 5 من المنتزهات التي انتهى بناؤها في المدينة.

ولفت إلى أن هذه المنتزهات هي عبارة عن حدائق كبيرة أشرفت بلدية إسطنبول الكبرى على تشييدها.

وبيّن أن "منتزهات الشعب"، ستجسد تقاليد وثقافة الشعب التركي، فضلًا عن الغطاء النباتي لمدينة إسطنبول.