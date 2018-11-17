إسطنبول تصبح أكثر اخضراراً مع افتتاح أردوغان 5 حدائق كبرى

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، 5 من "متنزهات الشعب" في مدينة إسطنبول.

وألقى أردوغان كلمة في منطقة باشاك شهير، بمناسبة مراسم افتتاح الحدائق الخمس، باشاك شهير، وقايا شهير، وخوش درة، وباروتخانة، وجيربيجي.

وقال: "من خلال حدائق الشعب التي أدخلناها الخدمة، نكون قد أوفينا بأحد تعهداتنا التي وعدنا بها في إطار خطة عمل الـ100 يوم".

وكان أردوغان قد أعلن في 9 تموز/يوليو تشكيلة حكومته عقب انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.

وأفصح الرئيس آنذاك عن أهداف المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، وتتضمن تنفيذ ألف مشروع، 400 منها بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار).

وأكد الرئيس التركي، أن أعمال إنشاء 33 "حديقة شعب" في 18 ولاية، شارفت على نهايتها.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى إنشاء حديقة شعب واحدة على الأقل بكل ولاية من الولايات التركية الـ81.

وشدد على عزم حكومة العدالة والتنمية تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" حتى ولو قوبل المشروع برفض من قبل المعارضة.

وتابع: "سننشىء أكبر مدينة معارض في تركيا بمطار أتاتورك بإسطنبول".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن خيار شعبه بالانتخابات البلدية المزمعة في 2019 سيكون مع حزب "العدالة والتنمية".

من جهة أخرى أفاد أنه تم توجيه الرد المناسب لمن حاولوا أن يجعلوا من تركيا حديقةً خلفيةً لهم، بدءا من معركة "تشناق قلعة" وحرب الاستقلال وصولًا إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في 15يوليو/ تموز 2016.