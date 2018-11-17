تعرف على حديقة الأسود الواقعة في إسطنبول

تستعد "حديقة الأسود" في منطقة "طوزلا" بإسطنبول، لأول ولادة مسجلة لنمر في تركيا خلال الأيام القادمة.

وتضم الحديقة التي تعد الأولى من نوعها في تركيا والثالثة حول العالم، 17 حيواناً من 7 أنواع تعود لفصيلة السنوريات (القططيات)، تتنوع بين الأسود، والنمور، والفهود.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم افتتاح الحديقة لزيارة العامة بمصادقة من وزارة الزراعة والغابات التركية.

و"حديقة الأسود" مصممة وفق معايير الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية، وتم جلب أنواع الحيوانات الموجودة فيها من دول مثل جمهورية التشيك، وبلجيكا، وبولندا، ومالطا مصحوبة بوثائق "CITIES" السويسرية.

وتضم الحديقة في الوقت الحالي 3 أسود، واثنين من النمور السيبيرية، ومثلهما من النمور البنغالية، واثنين من حيوان الوشق ومثلهما من عناق الأرض، واثنين من أسد الجبال (الأسد الأمريكي)، وشبلين (صغار الأسد) إضافة إلى فهدين.

ومن المنتظر قريباً انضمام فهدين أسودين، و4 أسود بيضاء، واثنين من حيوان السرفال (القط الأنمر) واثنين من صغار النمر، إلى عائلة الحيوانات في حديقة الأسود بإسطنبول.

ومع ولادة أنثى الفهد خلال الأيام القريبة المقبلة، سينضم فهدان اثنان آخران إلى حيوانات الحديقة.

وبعد أن تم جلبهم من حدائق ومراكز تربية الحيوانات في البلدان الأوروبية، يتم الاعتناء بحيوانات الحديقة من قبل أطباء بيطريين مختصين، وفريق كامل من المختصين في رعاية وتربية الحيوانات.

ويعد الشبلان من أكثر الحيوانات التي تحظى باهتمام في الحديقة، التي يتابع زوارها عن كثب طريقة تغذيتهما بطرق خاصة.

**استعدادات الولادة

ولا يفصل بين الزوار والحيوانات في الحديقة سوى حاجز زجاجي يبلغ سمكه 2 سنتيمتر، ما يتيح لهم خوض تجربة فريدة لا ينسونها أبداً، عبر مشاهدة هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة عن قرب.

ويحرص القائمون على الحديقة دائماً على تأمين استمرار تكاثر الحيوانات التي تحت إشرافهم، ومن المتوقع ولادة أول نمر مسجّل في تركيا، خلال الأيام القادمة.

ويُحتفظ بأنثى النمر حالياً في قسم مستقل عن ذكرها، وهناك تتلقى العناية والرعاية الصحية من قبل الفريق الطبي استعداداً للولادة.

**طعام الحيوانات

وفي حديثها للأناضول، قالت إسراء كمال، الفنية البيطرية في حديقة الأسود، إنهم يقومون بما يلزم لتأمين الرعاية والعناية الصحية لحيوانات الحديقة.

وأضافت أن عمليات العناية بالحيوانات وتغذيتهم تتم عادة في ساعات المساء بعد خروج الزوار من الحديقة.

وأشارت إلى أن أطعمة حيوانات الحديقة تتكون عادة من اللحم، والدجاج والأسماك.

وأوضحت أن: "كل حيوان يستهلك يومياً حوالي 8 كيلو غرام من اللحم، فيما يبلغ مجموع ما تستهلكه حيوانات الحديقة 135 كيلو غرام من اللحوم".

ولفتت أن الفريق المشرف على الحيوانات في الحديقة يتكون من طبيبين بيطريين، و5 فنيين بيطريين.

**إقبال كبير

بدروه، قال كورشاد بيلغي، أحد أعضاء فريق دعم الحياة في الحديقة، إن هدفهم الأكبر هو تأمين إقامة علاقة وثيقة بين البشر وعالم الحيوانات.

وأضاف للأناضول أن الفحوصات الطبية للحيوانات وعمليات التنظيف في الحديقة تتم بشكل منتظم يومياً.

وأشار إلى وجود إقبال كبير لزيارة حديقة الأسود رغم مضي أيام فقط على افتتاحها، معرباً عن سعادتهم بذلك.