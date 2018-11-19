أكبر مسجد في إسطنبول يتزين بأنوار "المحيا" إحتفاء بالمولد النبوي

تزّين مسجد "تشاملجا" أكبر مسجد في إسطنبول، الإثنين، بأنوار "المحيا" احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وكتبت عبارات التهاني بأضواء "المحيا"، التي علقت على المسجد، بمناسبة حلول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما رسم علم تركيا على أضواء المحيا إلى جانب عبارات التهاني.

ويحتفل العالم الإسلامي بعيد المولد النبوي الشريف في الليلة التي تربط بين يومي 11 و12 ربيع الأول من كل عام هجري.

ومسجد "تشاملجا" أكبر جامع في تاريخ الجمهورية التركية، ويتسع لنحو 50 ألف مصلٍ، وتبلغ مساحته نحو 15 ألف متر مربع.

والمحيا هي لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان والمناسبات الدينية الإسلامية بين مأذنتي المساجد الكبيرة في تركيا، وتحمل عبارات دينية تتغير على مدار الشهر الفضيل أو المناسبة، ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني.

ويعود تقليد المحيا إلى ما قبل (450) عاما؛ حيث علقت أولى لافتات المحيا في عهد السلطان العثماني، "أحمد الأول"، بين مأذنتي جامع "السلطان أحمد" الشهير بإسطنبول.