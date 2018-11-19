معرض إسطنبول الدولي للكتاب يجذب أكثر من 611.000 زائر هذا العام

حقق معرض إسطنبول الدولي للكتاب نجاحاً كبيراً حيث تم تسجيل أكثر من 611.000 زيارة هذا العام.

وقد نظم المعرض بين 10-18 من الشهر الجاري، تحت شعار "أحط حياتك بالأدب"، في مركز تُريب TÜYAP للمعارض والمؤتمرات، في منطقة بيوك جكمجة.

ويقول الموظفون في دور النشر إن الكتب التي لاقت رواجاً أكثر كانت الروايات لا سيما القصص البوليسية والجريمة، مع أن الاهتمام بالكلاسيكيات وكتب التاريخ ازداد أيضاً خلال السنوات الأخيرة.

مدير دار دوغان للنشر قال: "إن القصص البوليسية تبيع جيداً دائماً. مع ذلك، علينا القول إنه في تركيا، الكتب التي تأتي في المقام الأول هي كتب الأدب لكبار المؤلفين والكتاب الذين يتابعهم محبوهم على طول. والأمر لم يتغير هذا العام".

أما مدير دار إليتيشيم، فقال إن الزوار كانوا يختارون الروايات العالمية الكلاسيكية، وقد حققت كتب فيودور دوستوفيسكي وليو تولستوي أكبر المبيعات.

ورغم إقدام الشباب على الروايات، لكن الاهتمام بالكتب ذات المواضيع الأكثر جدية لم يخفت كذلك. وقد سجلت دار طيماش مبيعات عالية لكتب التطوير الذاتي والتاريخ وكذلك الكتب التي تتناول الفنون كالرسم وغيرها.

مكتبة ودار "إنقلاب" سجلت، من ناحيتها، مبيعات عالية في كتب التاريخ العثماني والصوفية.

وقد شارك في معرض هذا العام 800 ناشر محلي وأجنبي بما فيها منظمات غير حكومية. وتخلله 300 نشاط ثقافي من لوحات وحوارات وإلقاء للشعر وغناء وورشات عمل للأطفال.