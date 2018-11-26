إسطنبول تستضيف القمة العالمية للمنتجات الحلال

تحتضن مدينة اسطنبول التركية، النسخة السادسة لمعرض المنتجات الحلال "القمة العالمية للحلال" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 2 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

و قالت وزيرة التجارة روهصار بكجان، إنّ المعرض يتميز بأنه الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم من ناحية عرض المنتجات الحلال، وأن "هيئة اعتماد الحلال - HAK" التركية، التي تأسست مؤخراً، ستشارك لأول مرة في معرض على مستوى عالمي.

وأوضحت بكجان أن سوق المنتجات الحلال في تركيا تضم قطاعات كثيرة، تأتي على رأسها مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، والصحة والسياحة والقطاع المالي والطاقة.

ولفتت أنّ حجم سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مشيرة إلى وجود نحو 400 مؤسسة حول العالم، تمنح شهادات "حلال"، دون وجود هيئة تراقب تلك المؤسسات.

وأضافت الوزيرة التركية أن هيئة اعتماد الحلال التركية سوف تعمل على تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال في تركيا (المحلية والمستوردة)، ومراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال.

وأكدت بكجان أن الهيئة تسعى لملء الفراغ العالمي الموجود في مجال مراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال، وتهدف لأن تكون مركزا عالميا في هذا القطاع.

وأردفت قائلةً: "من خلال هذا العمل، ستساهم هيئة اعتماد الحلال في إزالة العراقيل التي تعيق التصدير، وسوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، والهيئة ستساهم في وضع تعريف واضح لمفهوم "الحلال"، معتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

واستطردت: "برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستنطلق فعاليات النسخة السادسة لمعرض المنتجات الحلال "القمة العالمية للحلال" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وسيشارك في الفعاليات ممثلون عن مؤسسات وهيئات من أكثر من 70 دولة، وممثلون عن عالم الأعمال وعلماء مختصون في مجالات متنوعة".

وذكرت بكجان أن المعرض سيقام هذا العام في مركز أوراسيا للفنون والمعارض، وأنه من المنتظر مشاركة أكثر من 250 شركة مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء.

وأشارت أن هيئة اعتماد الحلال التركية التي تأسست مؤخراً ستكون حاضرة لأول مرة في المعرض الذي سينظّم تحت شعار "الحلال والمعيشة الصحية: توعية واستدامة".

وقالت بكجان إن نحو 250 شركة بينها 100 شركة أجنبية من 27 دولة مختلفة، ستعرض منتجاتها في المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام.

ومن أبرز البلدان التي ستشارك في المعرض عبر شركاتها، إيران، النمسا، سريلانكا، كوسوفو، فرنسا، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، الهند، ماليزيا، كوريا الجنوبية، غانا، بنغلاديش، نيجيريا، الكاميرون، كرواتيا، الإمارات العربية المتحدة، الصومال، ليبيا، أفغانستان، تايلاند، فلسطين، روسيا، المغرب، سيراليون، الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى هامش المعرض، سينعقد مؤتمر علمي حول الأغذية الحلال وأهمية التمويل الإسلامي في الاستثمار والإنتاج.

كما سيلقي المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام كلمة في المعرض.