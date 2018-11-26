استشهاد 4 عسكريين إثر تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا الاثنين، استشهاد 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول.

وأوضح يرلي قايا في تصريحات صحفية، أن أسباب سقوط المروحية لم تُعرف بعد.

وأضاف يرلي قايا أن العسكري المصاب يتلقى العلاج حاليا، وأن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية.

وبحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح إحدى الأبنية السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط.

وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان.

واتخذت شرطة إسطنبول تدابيرها الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى مكان سقوط المروحية للاطلاع على التفاصيل.