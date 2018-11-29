الموسيقار العالمي يوسف إسلام يدعو من إسطنبول الأمة الإسلامية للتوحد

قال الموسيقار العالمي يوسف إسلام اليوم الخميس إن على العالم الإسلامي أن يطور حسه الخاص بالثقة والطموح.

وقال إسلام المعروف أيضاً باسم كات ستيفنز، في معرض المنتجات الحلال المقام حاليا في اسطنبول: "من الصعب إيجاد بلد مسلم ينتج طائراته الخاصة أو سياراته أو تلفزيوناته"، وتابع: "الأمة المسلمة فقدت دورها كأستاذ عالمي لهذه الرسالة الرائعة المخلدة (القرآن الكريم) ".

وقال يوسف إسلام إن الدول الإسلامية تهيمن عليها أفكار غريبة عن فلسفة الإسلام الأصيلة.

وقال إن المسلمين يجب أن يخرجوا من حنين أمجادهم الماضية وأن يستثمروا أنفسهم للمستقبل.

وأضاف أنه لا توجد وحدة في العالم الإسلامي بالمعنى الاقتصادي والسياسي، ولذلك ساءت الأمور في البلاد المسلمة بشكل كبير.

ومنح معرض إكسبو المنتجات الحلال "القمة العالمية للحلال"، المقام في مدينة إسطنبول التركية، جائزة السلام إلى المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام.

وسرد المغني البريطاني يوسف إسلام، مسيرة حياته منذ اعتناقه الدين الإسلامي، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المعرض، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مركز أوراسيا للفنون والمعارض، النسخة السادسة لمعرض "المنتجات الحلال " للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واعتنق المغني البريطاني الإسلام في سبعينيات القرن الماضي، وغير اسمه من كات ستيفنز (Cat Stevens) إلى يوسف إسلام.

ولدى "يوسف إسلام" العديد من الإصدارات آخرها في عام 2009 ألبوم Roadsinger (مغني الطريق)، وله أنشطة خيرية داخل بريطانيا وخارجها.