"القمة العالمية للحلال" في إسطنبول تجذب أكثر من 40.000 زائر

احتضنت مدينة إسطنبول "القمة العالمية للحلال" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في نسختها السادسة في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني- 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتميز المعرض بأنه الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم من ناحية عرض المنتجات الحلال، مع مشاركة "هيئة اعتماد الحلال" التركية، التي تأسست مؤخراً، لأول مرة في معرض على مستوى عالمي.

ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم نحو 4 تريليونات دولار، تعمل فيها نحو 400 مؤسسة حول العالم، تمنح شهادات "حلال"، دون وجود هيئة تراقب تلك المؤسسات.

علماً أن سوق المنتجات الحلال في تركيا تضم قطاعات كثيرة، تأتي على رأسها مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، والصحة والسياحة والقطاع المالي والطاقة.

وقالت الهيئة المنظمة للملتقى إن حوالي 40.000 زائر من 80 بلداً زاروا المعرض هذا العام.

وقد شارك فيه حوالي 5000 وفد مثلوا شريحة عريضة من المنتجات والخدمات التي تلبي معايير الحلال في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء.

وقد حظي المطبخ الحلال حيزاً كبيراً في المعرض، مع مشاركة حوالي 1000 شيف قدموا كل على طريقته مختلف الأطباق المحلية والتقليدية.