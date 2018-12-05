الممثل الأمريكي "شون بن" يزور محيط القنصلية السعودية بإسطنبول

وصل الممثل الأمريكي الشهير "شون بن" إلى إسطنبول تمهيدا لإعداد فليم وثائقي عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر مراسل "الأناضول"، أن "شون بن" برفقة فريقه المؤلف من 10 أشخاص وصل إلى محيط القنصلية السعودية بإسطنبول والتقط بعض المشاهد.

وعلم مراسل الأناضول أن "شون بن" الذي يواصل أعماله في المنطقة، سيقوم بإعداد فيلم وثائقي عن جريمة قتل خاشقجي.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.