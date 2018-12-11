إسطنبول تستضيف النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن السيبراني

تستضيف مدينة إسطنبول اليوم النسخة الرابعة من أكبر مؤتمر عالمي للأمن السيبراني Shield 2018.

الفعالية من تنظيم شركة "Innovera" التركية لأمن المعلومات، ويشارك فيها خبراء في أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم.

المؤتمر الذي يحظى بتغطية إعلامية وباهتمام استثنائي، يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وقد حمل في نسخته في إسطنبول شعار "الاتحاد من أجل مستقبل رقمي آمن".

المدير العام لشركة Innovera، كوكهان صاي قال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "نشهد أكبر تغيير في تاريخنا، وتبلور نظام معيشي جديد، نحن نريد بناء مستقبل آمن".

وأضاف: "إن تطور التكنولوجيا تجلب معها المخاطر، فعند النظر إلى حجم الهجمات الإلكترونية نجدها تتوجه نحو الأعمال الأكثر انتشارا في العالم، من أجل هذا ينبغي علينا البحث في موضوعي الأعمال والأمن السيبراني في آن واحد".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يضم أسماء اشتهرت بهجماتها الإلكترونية على مستوى العالم، ثم تحولت إلى الدفاع والعمل مع كبرى الشركات لتأمين الحماية لمعلوماتها.

ومن بين هذه الأسماء "جاي قبلان" الذي اخترق النظام الأمني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 4 ساعات فقط، وكريس روبيرتس الذي اخترق أنظمة العديد من الطائرات ونظام محطة الفضائية الدولية، وبريت جونسون الذي اشتهر بهجماته الإلكترونية على مستوى العالم، ومصمم برنامج سرقة كلمات السر، بنيامين ديلبي، بالإضافة إلى جايا بالو عضو اللجنة الأوروبية للحوسبة الكمية.